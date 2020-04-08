У МОЗ запевнили, що не буде перебоїв з препаратом, який дають хворим COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Пацієнти із системними захворюваннями будуть забезпечені достатньою кількістю “Плаквенілу”, який зараз використовують для симптоматичного лікування хворих на COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН з посиланням на повідомлення у Telegram-каналі МОЗ України.
"Препарат "Плаквеніл”, який зараз використовують для симптоматичного лікування хворих на COVID-19, буде в достатній кількості доступний для лікування хворих на системний червоний вовчак. В Україні близько 14 тисяч таких пацієнтів", - повідомили у МОЗ.
Також зазначається, що міністерство розробило механізм, який дозволить уникнути нестачі препарату навіть при його використанні під час епідемії коронавірусу.
"Додаткова партія препарату “Плаквеніл” буде доступною саме для хворих на червоний вовчак та інші системні захворювання. Препарат буде включено у програму “Доступні ліки”, і його можна буде придбати лише за електронним рецептом та у визначених аптеках по всій країні", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, столичні медзаклади отримали протималярійний препарат для лікування COVID-19, а аптеки – 200 тис. масок.