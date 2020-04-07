Кличко: столичні медзаклади отримали протималярійний препарат для лікування COVID-19, а аптеки – 200 тис. масок
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Столичні медзаклади, що займаються хворими на COVID-19, отримали протималярійний препарат “Плаквеніл” для лікування хворих. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Медзаклади столиці, де лікують хворих на коронавірус, вже отримали препарат “Плаквеніл” — протималярійні ліки, які медики різних країн світ застосовують сьогодні да лікування COVID-19. Також місто отримало ще одну партію масок, що замовляло, і сьогодні 200 тисяч масок надійдуть в продаж мереж комунальних аптек “Фармація”, — повідомив мер.
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Нагадаємо, що загалом у столиці вже 279 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, а за даними МОЗ, станом на 9:30 — 253 офіційно зареєстрованих випадків.