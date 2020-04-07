Кличко: столичные медучреждения получили противомалярийные препараты для лечения COVID-19, а аптеки - 200 тыс. масок

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62461 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 73490 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 86932 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 85043 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103677 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86594 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102771 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105879 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130940 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130322 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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4 марта, 18:57 • 107106 просмотра
Актуальное
Кличко: столичные медучреждения получили противомалярийные препараты для лечения COVID-19, а аптеки - 200 тыс. масок

Кличко: столичные медучреждения получили противомалярийные препараты для лечения COVID-19, а аптеки - 200 тыс. масок

Киев  •  УНН

 • 16813 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Столичные медучреждения, занимающиеся больными COVID-19, получили противомалярийный препарат “Плаквенил” для лечения больных. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

“Медучреждения столицы, где лечат больных коронавирус, уже получили препарат “Плаквенил” — противомалярийное лекарство, которое медики разных стран мир применяют сегодня да лечения COVID-19. Также город получил еще одну партию масок, заказывало, и сегодня 200 тысяч масок поступят в продажу сетей коммунальных аптек “Фармация”, — сообщил мэр.

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Напомним, что всего в столице уже 279 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, а по данным Минздрава, по состоянию на 9:30 — 253 официально зарегистрированных случаев.

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