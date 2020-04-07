Кличко: столичные медучреждения получили противомалярийные препараты для лечения COVID-19, а аптеки - 200 тыс. масок
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Столичные медучреждения, занимающиеся больными COVID-19, получили противомалярийный препарат “Плаквенил” для лечения больных. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“Медучреждения столицы, где лечат больных коронавирус, уже получили препарат “Плаквенил” — противомалярийное лекарство, которое медики разных стран мир применяют сегодня да лечения COVID-19. Также город получил еще одну партию масок, заказывало, и сегодня 200 тысяч масок поступят в продажу сетей коммунальных аптек “Фармация”, — сообщил мэр.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Столичная “скорая” для борьбы с коронавирусом получила новые иномарки
Напомним, что всего в столице уже 279 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, а по данным Минздрава, по состоянию на 9:30 — 253 официально зарегистрированных случаев.