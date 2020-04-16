Всі лікарські засоби від COVID-19 відразу розподіляються по регіонах - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Лікарські засоби, які використовують для лікування COVID-19, одразу після постачання розподіляються по регіонах. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Всі лікарські засоби, які затверджені протоколом Міністерства охорони здоров’я щодо лікування цієї хвороби, відповідним стандартом, вони всі відразу, тільки постачаються - робиться розподіл по регіонах. Цей розподіл робиться в залежності від кількості захворювань на COVID-19. По-друге, це в залежності від кількості населення, яке мешкає в тому чи іншому регіоні. Також в МОЗ створений відповідний залишок, який додатково, якщо потребуються ті чи інші ліки - вони відразу постачаються в той чи інший регіон", - сказав Максим Степанов.
Нагадаємо, пацієнти із системними захворюваннями будуть забезпечені достатньою кількістю "Плаквенілу", який зараз використовують для симптоматичного лікування хворих на COVID-19.