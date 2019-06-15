Все члены экипажа танкера Front Altair прибыли в Дубаи
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. Весь экипаж норвежского танкера Front Altair, которое вероятно подверглось атаке в заливе Омана, в субботу прибыл в Дубай. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные компании Frontline, которой принадлежит судно, передает УНН.
"Все 23 члена экипажа танкера, покинув аэропорт иранского города Бендер-Аббас, приземлились в международном аэропорту Дубая", - приводит агентство заявление Frontline.
Между тем, как заявил агентству Reuters представитель компании, некоторые члены экипажа вылетели на свои родины сразу по прибытии в Дубай, другие моряки совершат перелет в воскресенье.
Напомним, 13 июня в заливе Омана на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары, причины происшествия устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на свой борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair иранские пограничники сначала эвакуировали в свой порт Джаск.
США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.