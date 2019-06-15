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Всі члени екіпажу танкера Front Altair прибули в Дубаї

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 червня. УНН. Весь екіпаж норвезького танкера Front Altair, який імовірно піддався атаці в затоці Омана, в суботу прибув в Дубаї. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на дані компанії Frontline, якій належить судно, передає УНН.

Всі члени екіпажу танкера Front Altair прибули в Дубаї

"Всі 23 члени екіпажу танкера, покинувши аеропорт іранського міста Бендер-Аббас, приземлилися в міжнародному аеропорту Дубая", - наводить агентство заяву Frontline.

Тим часом, як заявив агентству Reuters представник компанії, деякі члени екіпажу вилетіли на свої батьківщини відразу після прибуття в Дубай, інші моряки здійснять переліт у неділю.

Нагадаємо, 13 червня в затоці Омана на двох танкерах після передбачуваного нападу сталися вибухи та пожежі, причини події встановлюються. Екіпаж японського судна Kokuka Courageous взяв на свій борт есмінець ВМС США Bainbridge, а команду норвезького танкера Front Altair іранські прикордонники спочатку евакуювали в свій порт Джаськ.

США поклали відповідальність за інцидент на Іран, їх підтримали Великобританія і Саудівська Аравія. МЗС Ірану відкинув ці звинувачення.

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