Всі члени екіпажу танкера Front Altair прибули в Дубаї
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. Весь екіпаж норвезького танкера Front Altair, який імовірно піддався атаці в затоці Омана, в суботу прибув в Дубаї. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на дані компанії Frontline, якій належить судно, передає УНН.
"Всі 23 члени екіпажу танкера, покинувши аеропорт іранського міста Бендер-Аббас, приземлилися в міжнародному аеропорту Дубая", - наводить агентство заяву Frontline.
Тим часом, як заявив агентству Reuters представник компанії, деякі члени екіпажу вилетіли на свої батьківщини відразу після прибуття в Дубай, інші моряки здійснять переліт у неділю.
Нагадаємо, 13 червня в затоці Омана на двох танкерах після передбачуваного нападу сталися вибухи та пожежі, причини події встановлюються. Екіпаж японського судна Kokuka Courageous взяв на свій борт есмінець ВМС США Bainbridge, а команду норвезького танкера Front Altair іранські прикордонники спочатку евакуювали в свій порт Джаськ.
США поклали відповідальність за інцидент на Іран, їх підтримали Великобританія і Саудівська Аравія. МЗС Ірану відкинув ці звинувачення.