Шестой раз с начала года: Северная Корея выпустила ракеты

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15 марта, 19:03 • 107976 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146753 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125665 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119036 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106019 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102019 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95217 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 января. УНН. КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Yonhap.

Детали

Запуск состоялся из города Хамхина на восточном побережье КНДР примерно в 8:00 по местному времени. Это уже шестое зафиксированное испытание оружия с начала 2022 года.

"Наши военные внимательно следят за соответствующими передвижениями Северной Кореи и поддерживают готовность", — говорится в сообщении объединенного комитета начальников штабов города Сеул (Южная Корея).

Напомним

Предыдущее испытание двух снарядов КНДР провела 25 января.

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