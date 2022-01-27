Вшосте з початку року: Північна Корея випустила ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності у бік Японського моря. Про це повідомляє УНН із посиланням на Yonhap.
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Запуск відбувся з міста Хамхина на східному узбережжі КНДР приблизно о 8:00 за місцевим часом. Це вже шосте зафіксоване випробування зброї з початку 2022 року.
"Наші військові уважно стежать за відповідними пересуваннями Північної Кореї та підтримують готовність", — ідеться у повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів міста Сеул (Південна Корея).
Нагадаємо
Попереднє випробування двох снарядів КНДР провела 25 січня.