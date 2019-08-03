Всеукраинский фестиваль гладиолусов начался в Кировоградской области

Мероприятие проводят в четвертый раз. Начала праздник общественная организация "Гладиолусы без границ".

Выставку развернули в местном дворце культуры. К мероприятию присоединились любители и селекционеры из семи областей Украины. Всего - около 20 участников. Представили 350 сортов гладиолусов. Это - рекордное количество.

"Значительно шире и география, и количество участников в этом году. В прошлом году было 11. Большее количество цветов. Мы могли выставить значительно больше. Сколько было у нас посуды - ваз этих, я точно знаю, а сколько осталось сортов, а не выставленных в цветах - трудно сказать, может, 100, может, 150 есть у нас до 500 сортов фактически есть. есть сорта, которые здесь представлены харьковчанами, то мы, уже профессионалы, половины этих сортов не видели никогда в жизни", - прокомментировал организатор выставки Игорь Гречаный.

Продлится фестиваль два дня.

Напомним, в Киеве прошел фестиваль хризантем.