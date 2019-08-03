Всеукраїнський фестиваль гладіолусів розпочався на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Всеукраїнський фестиваль гладіолусів "Скіфська веселка" відкрили в Олександрії на Кіровоградщині 2 липня, повідомляє кореспондент УНН.
Захід проводять вчетверте. Започаткувала свято громадська організація "Гладіолуси без кордонів".
Виставку розгорнули в місцевому палаці культури. До заходу долучилися аматори та селекціонери з семи областей України. Всього – близько 20 учасників. Презентували 350 сортів гладіолусів. Це – рекордна кількість.
"Значно ширша і географія, і кількість учасників цього року. В минулому році було 11. Більша кількість квітів. Ми могли виставити значно більше. Скільки було в нас посуду – ваз цих, я точно знаю, а скільки залишилося сортів, не виставлених у квітах, – важко сказати, може, 100, може, 150. Тобто в нас до 500 сортів фактично є. Є сорти, які тут представлені харків’янами, то ми всі, хто вже професіонали, половини цих сортів не бачили ніколи в житті", - прокоментував організатор виставки Ігор Гречаний.
Триватиме фестиваль два дні.
Нагадаємо, у Києві відбувся фестиваль хризантем.