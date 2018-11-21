Всемирный день телевидения отмечают сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Всемирный день телевидения отмечают ежегодно 21 ноября, передает УНН.
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Генеральная ассамблея ООН 17 декабря 1996 года постановила провозгласить 21 ноября Всемирным днем телевидения, признавая возрастающее воздействие, которое оказывает телевидение на процессы принятия решений, привлекая внимание всего мира к конфликтам и угрозам миру и безопасности, а также его потенциальную роль в фокусировании внимания на других крупных проблемах, включая экономические и социальные вопросы.
Всемирный день телевидения по своей сути, скорее, посвящен той философии, которую привносит в нашу жизнь телевидение, а не его техническим аспектам. В современном мире телевидение представляет собой символ связи и глобализации, отметили в ООН.
Напомним, профессиональный праздник работников радио, телевидения и связи отмечают 16 ноября.