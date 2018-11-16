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Сегодня профессиональный праздник у работников радио, телевидения и связи

Сегодня профессиональный праздник у работников радио, телевидения и связи

Киев  •  УНН

 • 10474 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Украине сегодня, 16 ноября, работники радио, телевидения и связи отмечают профессиональный праздник. Он основан в ноябре 1994 года указом Президента Украины, сообщает УНН.

В советское время профессиональный праздник работников телевидения и радиовещания отмечался 7 мая. Эта дата была установлена ​​в 1945 году, во время празднования 50-летия изобретения радио Александром Поповым. Этой традиции придерживались также и после обретения Украиной независимости.

Впрочем, в 1994 году после обращения Укртелерадиокомпании к руководству государства об изменении даты профессионального праздника для теле-, радиоработников, его перенесли на 16 ноября.

Этот день, кроме теле- и радиожурналистов и операторов, представителей интернет-СМИ, отмечают и специалисты связи, обеспечивающие работу телефонных сетей и сетей Интернет-связи.

Руководство государства уже поздравило работников радио, телевидения и связи с профессиональным праздником.

"Именно вы ежедневно обеспечиваете информационную защиту, которая позволяет эффективно противостоять российской пропаганде и объединять украинцев в борьбе за будущее нашего государства", - отметил Президент.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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