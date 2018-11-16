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Сьогодні професійне свято у працівників радіо, телебачення і зв'язку

Сьогодні професійне свято у працівників радіо, телебачення і зв'язку

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. В Україні сьогодні, 16 листопада, працівники радіо, телебачення і зв'язку відзначають професійне свято. Воно засноване в листопаді 1994 року указом Президента України, повідомляє УНН.

За радянських часів професійне свято працівників телебачення та радіомовлення відзначалося 7 травня. Цю дату було встановлено 1945 року, під час святкування 50-річчя винайдення радіо Олександром Поповим. Цієї традиції дотримувалися також і після здобуття Україною незалежності.

Утім у 1994 році після звернення Укртелерадіокомпанії до керівництва держави щодо зміни дати професійного свята для теле-, радіопрацівників, його перенесли на 16 листопада.

Цей день, окрім теле- та радіожурналістів та операторів, представників інтернет-ЗМІ, відзначають і фахівці зв'язку, що забезпечують роботу телефонних мереж і мереж Інтернет-зв'язку.

Керівництво держави уже привітало працівників радіо, телебачення і зв'язку з професійним святом. 

"Саме ви щодня забезпечуєте інформаційний захист, який дозволяє ефективно протистояти російській пропаганді і об'єднувати українців у боротьбі за майбутнє нашої держави", - зазначив Президент.

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