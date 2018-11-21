Всесвітній день телебачення відзначають сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Всесвітній день телебачення відзначають щорічно 21 листопада, передає УНН.
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Генеральна асамблея ООН 17 грудня 1996 року постановила проголосити 21 листопада Всесвітнім днем телебачення, визнаючи зростаючий вплив, який чинить телебачення на процеси прийняття рішень, привертаючи увагу всього світу до конфліктів і загроз миру та безпеки, а також його потенційну роль у фокусуванні уваги на інших великих проблемах, включаючи економічні та соціальні питання.
Всесвітній день телебачення за своєю суттю, скоріше, присвячений тій філософії, яку вносить у наше життя телебачення, а не його технічним аспектам. У сучасному світі телебачення є символом зв'язку і глобалізації, відзначили в ООН.
Нагадаємо, професійне свято працівників радіо, телебачення і зв'язку відзначають 16 листопада.