Всемирный чемпионат по японских шахмат состоится в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В конце лета в столице состоится Открытый Всемирный и Всеевропейский чемпионат по японским шахматам сёги. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
"3-6 августа в Киеве состоится Открытый Всемирный и Всеевропейский чемпионат по японских шахмат сёги (ESC / WOSC - 2017)", - говорится в сообщении.
По информации мастера Ямамото Синья, сёги - это древняя настольная игра, своеобразные японские шахматы. В переводе с японского название означает "игра генералов", и является неотъемлемой частью японской культуры. Сейчас в стране восходящего солнца сеги увлекается более 20 млн жителей.
Мероприятие включено в программу празднования Года Японии в Украине, в рамках которой во всех районах Киева проходят различные культурные, образовательные и просветительские мероприятия.
В частности, во время празднования Дня Киева, с 26 мая по 2 июля, на территории Печерского ландшафтного парка будет проходить выставка цветов "Япония глазами Украины" . 27 мая у Золотых Ворот состоится представление традиционного японского театра Кабуки и высадки сакур.
В общем Киев в этом году планируют украсить более 100 сакурами: на Владимирской горке, в Мариинском парке, парке "Наталка", парка "Киото", на Пейзажной аллее, на территории Киевского хореографического училища и Киевского политехнического университета, в ботаническом саду им. Фомина.