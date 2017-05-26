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Всесвітній чемпіонат з японських шахів відбудеться в Києві

Київ • УНН

 • 10381 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. Наприкінці літа в столиці відбудеться Відкритий Всесвітній і Всеєвропейський чемпіонат із японських шахів сьогі. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

Всесвітній чемпіонат з японських шахів відбудеться в Києві

"3-6 серпня в Києві відбудеться Відкритий Всесвітній і Всеєвропейський чемпіонат із японських шахів сьогі (ESC/WOSC – 2017)", - йдеться в повідомленні.

За інформацією майстра Ямамото Сінья, сьогі — це стародавня настільна гра, своєрідні японські шахи. У перекладі з японської назва означає “гра генералів”, та є невід’ємною частиною японської культури. Наразі в країні східного сонця сьогі захоплюється понад 20 мільйонів мешканців.

Захід включено до програми відзначення Року Японії в Україні, у рамках якої в усіх районах Києва відбуваються різноманітні культурні, освітні та просвітницькі заходи.

Зокрема, під час святкування Дня Києва, з 26 травня до 2 липня, на території Печерського ландшафтного парку триватиме виставка квітів “Японія очима України”. 27 травня біля Золотих Воріт відбудеться вистава традиційного японського театру Кабукі та висадження сакур.

Загалом Київ цього року планують прикрасити понад 100 сакурами: на Володимирській гірці, у Маріїнському парку, парку “Наталка”, парку “Кіото”, на Пейзажній алеї, на території Київського хореографічного училища та Київського політехнічного університету, в ботанічному саду ім. Фоміна.

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