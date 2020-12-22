Вселенная "Звездных войн" получит 11-й сериал
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Авторы сериала "Мандалорец" в заключительном эпизоде второго сезона вышедшего недавно анонсировали очередной спин-офф во вселенной "Звездных войн". На этот раз ключевой фигурой станет охотник за головами Боба Фетт. Новый сериал находится на стадии разработки, говорится в сообщении на официальном сайте Star Wars, передает УНН.
"Джон Фавро, исполнительный продюсер "Мандалорца", подтвердил сегодня, что новый сериал в настоящее время находится в производстве и выйдет в декабре 2021 года только на Disney+", - говорится в заявлении.
Сообщается также, что главную роль в новом сериале исполнит актер Темуэра Моррисон, который воплотил образ Бобы Фетта во втором сезоне "Мандалорца".
В том же сообщении говорится, что третий сезон самого "Мандалорца" выйдет в прокат в следующем году.
Disney+ также успел опубликовать логотип нового сериала.
Отметим, что ранее в декабре компания Lucasfilm анонсировала 10 сериалов по вселенной "Звездных войн". В их число, помимо прочего, входят "Рейнджеры Новой Республики" и "Асока" - спин-оффы, тесно связанные с "Мандалорцем".
Как сообщал УНН, в первом квартале 2021 года в Украине стартуют съемки сериала о космосе для французского вещателя "CANAL+".