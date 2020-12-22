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Всесвіт "Зоряних війн" отримає 11-й серіал

Київ • УНН

 • 16095 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Автори серіалу "Мандалорець" в заключному епізоді другого сезону, що вийшов недавно, анонсували черговий спін-офф у всесвіті "Зоряних війн". Цього разу ключовою фігурою стане мисливець за головами Боба Фетт. Новий серіал знаходиться на стадії розробки, йдеться в повідомленні на офіційному сайті Star Wars, передає УНН.

Всесвіт "Зоряних війн" отримає 11-й серіал

"Джон Фавро, виконавчий продюсер "Мандалорця", підтвердив сьогодні, що новий серіал в даний час знаходиться у виробництві і вийде в грудні 2021 року тільки на Disney+", - сказано в заяві.

Повідомляється також, що головну роль в новому серіалі виконає актор Темуера Моррісон, який втілив образ Боби Фетта в другому сезоні "Мандалорця".

У тому ж повідомленні йдеться, що третій сезон самого "Мандалорця" вийде в прокат наступного року.

Disney+ також встиг опублікувати логотип нового серіалу.

Відзначимо, що раніше в грудні компанія Lucasfilm анонсувала 10 серіалів по всесвіту "Зоряних війн". До їхнього числа, крім іншого, входять "Рейнджери Нової Республіки" і "Асока" - спін-оффи, тісно пов'язані з "Мандалорцем".

Як повідомляв УНН, в першому кварталі 2021 року в Україні стартують зйомки серіалу про космос для французького мовника "CANAL +".

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