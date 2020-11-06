В Украине снимут сериал о космосе для французского телевидения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. В первом квартале 2021 года в Украине стартуют съемки сериала о космосе для французского вещателя “CANAL+”. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины, передает УНН.
“По заказу популярного французского вещателя „CANAL+“ французский продакшн „Federation Entertainment“ совместно с компанией „Apple Tree Vision“ готовятся к съемкам в Украине нового англоязычного сериала о космосе”, — сообщили в Минкульте.
Отмечается, что речь идет о шестисерийным детективную драму под названием “Инфинити”.
“Старт съемок запланировано предварительно на март 2021 года. Большую часть будут снимать в Украине, а часть в Казахстане на полигоне Байконур и в Париже ”, - говорится в сообщении.
Также в министерстве сообщили, что к проекту будут привлекать украинских актеров и команды специалистов на площадке.
Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации совместно с гражданской сетью ОПОРА запустило образовательный сериал о территориальных избирательных комиссиях.