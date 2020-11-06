В Україні знімуть серіал про космос для французського телебачення
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. В першому кварталі 2021 року в Україні стартують зйомки серіалу про космос для французького мовника “CANAL+”. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України, передає УНН.
“На замовлення популярного французького мовника „CANAL+“ французький продакшн „Federation Entertainment“ разом з компанією „Apple Tree Vision“ готуються до зйомок в Україні нового англомовного серіалу про космос”, — повідомили в Мінкульті.
Зазначається, що мова йде про шестисерійну детективну драму під назвою “Інфініті”.
“Старт зйомок заплановано попередньо на березень 2021 року. Більшість зніматимуть в Україні, а частину в Казахстані на полігоні Байконур та у Парижі”, — йдеться в повідомленні.
Також в міністерстві повідомили, що до проекту залучатимуть українських акторів та команди спеціалістів на майданчику.
Нагадаємо, раніше Міністерство цифрової трансформації спільно з громадянською мережею ОПОРА запустило освітній серіал про територіальні виборчі комісії.