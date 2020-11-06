В Україні знімуть серіал про космос для французського телебачення

“На замовлення популярного французького мовника „CANAL+“ французький продакшн „Federation Entertainment“ разом з компанією „Apple Tree Vision“ готуються до зйомок в Україні нового англомовного серіалу про космос”, — повідомили в Мінкульті.

Зазначається, що мова йде про шестисерійну детективну драму під назвою “Інфініті”.

“Старт зйомок заплановано попередньо на березень 2021 року. Більшість зніматимуть в Україні, а частину в Казахстані на полігоні Байконур та у Парижі”, — йдеться в повідомленні.

Також в міністерстві повідомили, що до проекту залучатимуть українських акторів та команди спеціалістів на майданчику.

Нагадаємо, раніше Міністерство цифрової трансформації спільно з громадянською мережею ОПОРА запустило освітній серіал про територіальні виборчі комісії.