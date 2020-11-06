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В Україні знімуть серіал про космос для французського телебачення

В Україні знімуть серіал про космос для французського телебачення

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. В першому кварталі 2021 року в Україні стартують зйомки серіалу про космос для французького мовника “CANAL+”. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України, передає УНН.

“На замовлення популярного французького мовника „CANAL+“ французький продакшн „Federation Entertainment“ разом з компанією „Apple Tree Vision“ готуються до зйомок в Україні нового англомовного серіалу про космос”, — повідомили в Мінкульті.

Зазначається, що мова йде про шестисерійну детективну драму під назвою “Інфініті”.

“Старт зйомок заплановано попередньо на березень 2021 року. Більшість зніматимуть в Україні, а частину в Казахстані на полігоні Байконур та у Парижі”, — йдеться в повідомленні.

Також в міністерстві повідомили, що до проекту залучатимуть українських акторів та команди спеціалістів на майданчику.

Нагадаємо, раніше Міністерство цифрової трансформації спільно з громадянською мережею ОПОРА запустило освітній серіал про територіальні виборчі комісії.

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