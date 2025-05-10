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Всемирный день мигрирующих птиц и Всемирный день кактуса: что еще отмечают 10 мая

Киев • УНН

 • 306 просмотра

10 мая отмечают Всемирный день мигрирующих птиц, кактуса, борьбы с волчанкой и справедливой торговли. Также чествуют память апостола Симона Зилота.

Всемирный день мигрирующих птиц и Всемирный день кактуса: что еще отмечают 10 мая

Сегодня, 10 мая, отмечают Всемирный день мигрирующих птиц и Всемирный день кактуса. Также верующие чтят память святого апостола Симона Зилота, пишет УНН.

Всемирный день мигрирующих птиц

Этот день отмечается во вторую субботу и второе воскресенье мая, чтобы подчеркнуть важность защиты перелетных птиц и мест их обитания. Эта всемирная инициатива повышает осведомленность о проблемах, с которыми сталкиваются перелетные птицы, об их значении для экосистем и о глобальном сотрудничестве, которое необходимо для их сохранения.

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Всемирный день кактуса

Этот день берет свое начало в Америке. Также он имеет поклонников среди любителей кактусов в Европе, особенно в Америке. Однако этот день - не только возможность отметить эти уникальные растения, но и обратить внимание на важные проблемы, связанные с экологией, прежде всего с угрозой исчезновения кактусов.

Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой

Отмечается ежегодно с 2004 года. Этим аутоиммунным заболеванием страдает 50 человек из 100 000. В зоне риска беременные женщины и женщины в возрасте от 16 до 55 лет. Во время этого заболевания поражаются различные органы человека - от кожи до центральной нервной системы. Системной красной волчанкой нельзя заразиться, она возникает вследствие неправильной работы иммунитета.

День магнитной азбуки и День Европы в Украине: что еще отмечают 9 мая09.05.25, 06:30 • 43208 просмотров

Всемирный день справедливой торговли

Этот день ввела Всемирная ассоциация справедливой торговли в поддержку общественного движения за соблюдение международных стандартов товаров. Особенно это касается экспортной продукции из развивающихся государств. Для поклонников этого движения важно, чтобы ремесленные товары, одежда и продукты питания производились без использования низкооплачиваемого, рабского или детского труда.

Память святого апостола Симона Зилота

Евангелия упоминает святого апостола Симона Зилота в ближайшем кругу учеников Иисуса Христа, однако он, пожалуй, наименее известен среди них. Евангелия упоминает о нем только три раза. Матфей и Марко добавляют ему прозвище "Кананий", поэтому некоторые богословы предполагают, что происходил он из Каны Галилейской и был молодым человеком, на свадьбе которого Иисус Христос совершил свое первое чудо, превратив воду в вино. Симон принял мученическую смерть во время правления императора Траяна, когда ему было уже больше ста лет.

Что подарить на День матери: лучшие идеи подарков06.05.25, 08:57 • 138880 просмотров

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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