Всесвітній день мігруючих птахів та Всесвітній день кактуса: що ще відзначають 10 травня

Сьогодні, 10 травня, відзначають Всесвітній день мігруючих птахів та Всесвітній день кактуса. Також віряни вшановують пам’ять святого апостола Симона Зилота, пише УНН.

Всесвітній день мігруючих птахів

Цей день відзначається у другої суботу та другої неділю травня, щоб підкреслити важливість захисту перелітних птахів та місць їхнього проживання. Ця всесвітня ініціатива підвищує обізнаність про проблеми, з якими стикаються перелітні птахи, про їхнє значення для екосистем і про глобальну співпрацю, яка необхідна для їхнього збереження.

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Всесвітній день кактуса

Цей день бере свій початок в Америці. Також він має шанувальників серед любителів кактусів у Європі, особливо в Америці. Однак цей день — не лише можливість відзначити ці унікальні рослини, а й звернути увагу на важливі проблеми пов’язані з екологією, насамперед з загрозою зникнення кактусів.

Всесвітній день боротьби з системним червоним вовчаком

Відзначається щорічно з 2004 року. Цим аутоімунним захворюванням страждає 50 людей із 100 000. У зоні ризику вагітні жінки та жінки віком від 16 до 55 років. Під час цього захворювання уражаються різні органів людини – від шкіри до центральної нервової системи. Системним червоним вовчаком не можна заразитись, він виникає він унаслідок неправильної роботи імунітету.

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Всесвітній день справедливої торгівлі

Цей день запровадила Всесвітня асоціація справедливої торгівлі на підтримку суспільного руху за дотримання міжнародних стандартів товарів. Особливо це стосується експортної продукції з держав, які розвиваються. Для шанувальників цього руху важливо, щоб ремісничі товари, одяг та харчові продукти харчування вироблялися без використання низькооплачуваної, рабської або дитячої праці.

Пам’ять святого апостола Симона Зилота

Євангелія згадує святого апостола Симона Зилота в найближчому колі учнів Ісуса Христа, проте він мабуть найменш знаний серед них. Євангелія згадує про нього тільки три рази. Матей і Марко додають йому прізвище "Кананій", тому деякі богослови припускають, що походив він із Кани Галилейської і був молодим чоловіком, на весіллі якого Ісус Христос здійснив своє перше диво, перетворивши воду у вино. Симон прийняв мученицьку смерть за правління імператора Траяна, коли йому було вже більше ста років.

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