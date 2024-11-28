Всемирный банк выделил Украине еще $664 млн: куда направят

Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование в размере $664 млн для Украины по проекту INSPIRE, деньги направят на 29 видов социальных выплат уязвимым слоям населения, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в X, пишет УНН.

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"Сегодня Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование в размере $664 млн для проекта INSPIRE, который продолжит поддержку 29-ти видов социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения Украины. $662 млн поступят из целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине ADVANCE Ukraine, поддерживаемого правительством Японии. Благодарен правительству Японии и руководству Всемирного банка за постоянную поддержку, сотрудничество и солидарность с украинцами!" - написал Шмыгаль.

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