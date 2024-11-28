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АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
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АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
11:15 • 52673 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
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Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

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Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
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АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
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Всемирный банк выделил Украине еще $664 млн: куда направят

Всемирный банк выделил Украине еще $664 млн: куда направят

Киев  •  УНН

 • 6822 просмотра

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Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование в $664 млн для проекта INSPIRE в Украине. Средства направят на 29 видов социальных выплат уязвимым слоям населения, основное финансирование поступает от Японии.

Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование в размере $664 млн для Украины по проекту INSPIRE, деньги направят на 29 видов социальных выплат уязвимым слоям населения, сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в X, пишет УНН.

Детали

"Сегодня Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование в размере $664 млн для проекта INSPIRE, который продолжит поддержку 29-ти видов социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения Украины. $662 млн поступят из целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине ADVANCE Ukraine, поддерживаемого правительством Японии. Благодарен правительству Японии и руководству Всемирного банка за постоянную поддержку, сотрудничество и солидарность с украинцами!" - написал Шмыгаль.

Украина получила рекордные $4,8 млрд от Всемирного банка: куда пойдут деньги27 нояб. 2024, 08:53 • 15266 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономикаполитика
vsemirnii-bankВсемирный банк
yaponiyaЯпония
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль