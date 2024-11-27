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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина получила рекордные $4,8 млрд от Всемирного банка: куда пойдут деньги

Украина получила рекордные $4,8 млрд от Всемирного банка: куда пойдут деньги

Киев  •  УНН

 • 4999 просмотра

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Украина получила 4,8 млрд долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE. Средства направят на реформы, социальную сферу, здравоохранение и восстановление страны.

Украина получила 4,8 млрд долларов от Всемирного банка, что является крупнейшим в истории банка инвестиционным проектом для нашей страны, и деньги направят на реформы, социальную сферу, здравоохранение и восстановление, сообщил в среду премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, пишет УНН.

Украина получила 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE. Это крупнейший в истории банка инвестиционный проект, начатый для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, сферы здравоохранения, аргопроизводителей, а также проектов восстановления

- написал Шмыгаль.

В целом, по его словам, в течение полномасштабной войны через механизмы Всемирного банка было привлечено почти 50 млрд долларов.

"Чрезвычайно благодарны Соединенным Штатам и партнерам по развитию, которые финансируют помощь в рамках проекта PEACE. Благодарим Всемирный банк за постоянную вовлеченность и активную поддержку инициатив, которые укрепляют Украину", - отметил глава правительства.

Украина надеется на продолжение сотрудничества со Всемирным банком и после окончания войны - Зеленский20 нояб. 2024, 20:16 • 35389 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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