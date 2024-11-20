Украина надеется на продолжение сотрудничества со Всемирным банком и после окончания войны - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с управляющим директором Всемирного банка Анной Бьерде. Стороны обсудили создание Специального трастового фонда и дальнейшую финансовую поддержку Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с управляющим директором Всемирного банка по вопросам операционной деятельности Анной Бьерде, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
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Глава государства поблагодарил за всю оказанную Украине поддержку со стороны Всемирного банка. В частности, за консолидацию финансовой помощи и программы поддержки.
«Всемирный банк, ваша команда помогают нам с самого начала российского вторжения, и мы действительно ценим наши взаимоотношения», - сказал Президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина надеется на продолжение такого сотрудничества и сейчас, и после окончания войны для восстановления страны.
Глава государства отметил важность создания Специального трастового фонда (FIF), который поможет странам G7 предоставить Украине дополнительное финансирование, и выразил надежду на скорейшее завершение всех формальных процедур.
Всемирный банк выделяет Украине 750 млн долларов: на что пойдут средства8 нояб. 2024, 06:19 • 17313 просмотров