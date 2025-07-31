Всемирная легкая атлетика вводит гендерный тест для участия в женских соревнованиях
Киев • УНН
World Athletics ввела обязательное тестирование на пол для всех спортсменок, желающих соревноваться в женской категории. Новые правила вступают в силу 1 сентября 2025 года и будут применяться к Чемпионату мира в Токио.
World Athletics ввела обязательное тестирование пола для всех спортсменок для участия в женских соревнованиях под своей эгидой. Об этом организация сообщила на своем официальном сайте, пишет УНН.
Детали
Все спортсменки, желающие соревноваться в женской категории на Чемпионате мира, должны пройти уникальный тест на ген SRY – надежный метод определения биологического пола. Он проводится с помощью мазка из щеки или анализа крови.
Новые правила вступают в силу 1 сентября 2025 года и будут применяться к Чемпионату мира по легкой атлетике в Токио, который начнется 13 сентября.
"Философия, которой мы придерживаемся во Всемирной легкоатлетической ассоциации, заключается в защите и продвижении целостности женского спорта. В спорте, который постоянно пытается привлечь больше женщин, действительно важно, чтобы они вступали в спорт, считая, что нет биологического стеклянного потолка. Тест на подтверждение биологического пола является очень важным шагом в обеспечении этого. Мы говорим, что на элитном уровне, чтобы соревноваться в женской категории, вы должны быть биологически женщиной. Мне и Всемирному легкоатлетическому совету всегда было очень понятно, что пол не может преобладать над биологией", - отметил президент Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу.
Напомним
World Boxing введет обязательное тестирование пола для всех боксеров. Организация стремится обеспечить равные условия для мужчин и женщин на соревнованиях.