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Всемирная легкая атлетика вводит гендерный тест для участия в женских соревнованиях

Киев • УНН

 • 536 просмотра

World Athletics ввела обязательное тестирование на пол для всех спортсменок, желающих соревноваться в женской категории. Новые правила вступают в силу 1 сентября 2025 года и будут применяться к Чемпионату мира в Токио.

Всемирная легкая атлетика вводит гендерный тест для участия в женских соревнованиях

World Athletics ввела обязательное тестирование пола для всех спортсменок для участия в женских соревнованиях под своей эгидой. Об этом организация сообщила на своем официальном сайте, пишет УНН.

Детали

Все спортсменки, желающие соревноваться в женской категории на Чемпионате мира, должны пройти уникальный тест на ген SRY – надежный метод определения биологического пола. Он проводится с помощью мазка из щеки или анализа крови.

Новые правила вступают в силу 1 сентября 2025 года и будут применяться к Чемпионату мира по легкой атлетике в Токио, который начнется 13 сентября.

"Философия, которой мы придерживаемся во Всемирной легкоатлетической ассоциации, заключается в защите и продвижении целостности женского спорта. В спорте, который постоянно пытается привлечь больше женщин, действительно важно, чтобы они вступали в спорт, считая, что нет биологического стеклянного потолка. Тест на подтверждение биологического пола является очень важным шагом в обеспечении этого. Мы говорим, что на элитном уровне, чтобы соревноваться в женской категории, вы должны быть биологически женщиной. Мне и Всемирному легкоатлетическому совету всегда было очень понятно, что пол не может преобладать над биологией", - отметил президент Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коу.

Напомним

World Boxing введет обязательное тестирование пола для всех боксеров. Организация стремится обеспечить равные условия для мужчин и женщин на соревнованиях.

Ольга Розгон

спорт
Токио