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Всесвітня легка атлетика впроваджує гендерний тест для участі у жіночих змаганнях

Київ • УНН

 • 668 перегляди

World Athletics запровадила обов'язкове тестування на стать для всіх атлеток, які бажають змагатися в жіночій категорії. Нові правила набувають чинності 1 вересня 2025 року та застосовуватимуться до Чемпіонату світу в Токіо.

Всесвітня легка атлетика впроваджує гендерний тест для участі у жіночих змаганнях

World Athletics запровадила обов'язкове тестування на стать для всіх атлеток для участі у жіночих змаганнях під своєю егідою. Про це організація повідомила на своєму офіційному сайті, пише УНН.

Деталі

Всі спортсменки, які бажають змагатися в жіночій категорії на Чемпіонаті світу, повинні пройти унікальний тест на ген SRY – надійний метод визначення біологічної статі. Він проводиться за допомогою мазка зі щоки або аналізу крові.

Нові правила набувають чинності 1 вересня 2025 року та застосовуватимуться до Чемпіонату світу з легкої атлетики у Токіо, який розпочнеться 13 вересня.

"Філософія, якої ми дотримуємося у Всесвітній легкоатлетичній асоціації, полягає в захисті та просуванні цілісності жіночого спорту. У спорті, який постійно намагається залучити більше жінок, справді важливо, щоб вони вступали в спорт, вважаючи, що немає біологічної скляної стелі. Тест на підтвердження біологічної статі є дуже важливим кроком у забезпеченні цього. Ми кажемо, що на елітному рівні, щоб змагатися в жіночій категорії, ви повинні бути біологічно жінкою. Мені та Всесвітній легкоатлетичній раді завжди було дуже зрозуміло, що стать не може переважати біологію", - зазначив президент Всесвітньої легкоатлетичної асоціації Себастьян Коу.

Нагадаємо

World Boxing запровадить обов'язкове тестування статі для всіх боксерів. Організація прагне забезпечити рівні умови для чоловіків і жінок на змаганнях.

Ольга Розгон

Спорт
Токіо