Вселенский Патриархат исследует вопрос предоставления автокефалии УПЦ - митрополит Эммануил
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Материнская церковь начала процедуру для постижения конечной цели предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Об этом во время торжеств по случаю 1030-летия Крещения Руси сказал представитель Вселенского Патриарха Варфоломея Митрополит Галльский Эммануил, передает корреспондент УНН.
"Пришло время Вселенского Патриархата взять на себя ответственность. Она заключается в том, чтобы поддержать своих чад украинских. Материнская церковь уже вынесла решение и я хочу сказать, что это произошло 19 апреля - начать процедуру для постижения окончательной цели для предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Это произошло после соответствующего обращения Украины", - сказал Эммануил.
Он заверил, что Вселенский Патриархат на стороне Украины.
Ранее Вселенский патриарх заявил, что Украина не является канонической территорией РПЦ.
Добавим, что в Константинополе также подтвердили стремление Украины получить автокефалию.