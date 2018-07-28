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Вселенський Патріархат досліджує питання надання автокефалії УПЦ - Митрополит Еммануїл

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. Материнська церква розпочала процедуру для осягнення остаточної мети надання автокефалії українській православній церкві. Про це під час урочистостей з нагоди 1030-ліття Хрещення Русі сказав представник Вселенського Патріарха Варфоломія Митрополит Гальський Еммануїл, передає кореспондент УНН.

"Настав час Вселенського Патріархату взяти на себе відповідальність. Вона полягає у тому, щоб підтримати своїх чад українських. Материнська церква вже винесла ухвалу і я хочу сказати, що це сталося 19 квітня – розпочати процедуру для осягнення остаточної мети для надання автокефалії українській православній церкві. Це сталося після відповідного звернення України", - сказав Еммануїл.

Він запевнив, що Вселенський Патріархат на боці України.

Раніше Вселенський патріарх заявив, що Україна не є канонічною територією РПЦ.

Додамо, що у Константинополі також підтвердили прагнення України отримати автокефалію.

Українські Національні Новини

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