Вселенський Патріархат досліджує питання надання автокефалії УПЦ - Митрополит Еммануїл
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Материнська церква розпочала процедуру для осягнення остаточної мети надання автокефалії українській православній церкві. Про це під час урочистостей з нагоди 1030-ліття Хрещення Русі сказав представник Вселенського Патріарха Варфоломія Митрополит Гальський Еммануїл, передає кореспондент УНН.
"Настав час Вселенського Патріархату взяти на себе відповідальність. Вона полягає у тому, щоб підтримати своїх чад українських. Материнська церква вже винесла ухвалу і я хочу сказати, що це сталося 19 квітня – розпочати процедуру для осягнення остаточної мети для надання автокефалії українській православній церкві. Це сталося після відповідного звернення України", - сказав Еммануїл.
Він запевнив, що Вселенський Патріархат на боці України.
Раніше Вселенський патріарх заявив, що Україна не є канонічною територією РПЦ.
Додамо, що у Константинополі також підтвердили прагнення України отримати автокефалію.