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Вселенский патриарх Варфоломей не видит раскола православия из-за автокефалии ПЦУ и "не отступит"

Киев • УНН

 • 18324 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Константинопольский патриарх Варфоломей заявил, что в православии нет раскола, и он не собирается делать “ну шагу назад” по украинской теме. В интервью газете Το Βήμα Варфоломей отверг обвинения в папизме, заявив, что в православии “нет папы и папизма”, отмечает УНН.

Вселенский патриарх Варфоломей не видит раскола православия из-за автокефалии ПЦУ и "не отступит"

На вопрос, как он оценивает курс “новой церкви” в Украине через два года после предоставления ей томоса автокефалии и не беспокоится ли он за общеправославное единство, Варфоломей ответил, что все, кто ставит под сомнение права и ответственность Константинопольского патриархата, ставит под сомнение саму структуру православия.

“Единство православия не подвергается испытаниям из-за ответа Вселенского патриархата на просьбу украинских православных, Украинская автокефалия была действием ответственности матери-церкви по отношению к миллионам православных братьев наших, которые находились, не по своей вине, вне церкви”, — сказал Варфоломей, добавив, что “это не было обслуживание политических целей или геополитических интересов”.

По его мнению, два года спустя он видит, как “новая церковь развивается”, а митрополит Киевский Епифаний вносит вклад “своими братскими инициативами в нормализацию церковной жизни”.

Варфоломей сказал, что “читал о насилии радикальных групп в отношении православных”, и “если это правда”, то он осуждает такие действия.

Варфоломей назвал ошибочным решение “братской” Русской православной церкви прервать общение с Константинополем и с признавшими ПЦУ поместными церквями. “Тем не менее, я повторяю, раскола в православии нет”, — заявил он.

Варфоломей вновь заявил о праве Фанара (резиденция Вселенского патриарха — ред.) решать подобные проблемы. “Что касается меня как Вселенского патриарха, я не могу положить православную экклезиологию на алтарь унижающих мотивов. Я не имею права сделать ни шагу назад”, — заявил Варфоломей.

Он отверг обвинения в том, что ведете себя как папа Востока и Православия. “Те, кто выдвигает это обвинение, хотят создать ложное представление о том, что Вселенский патриархат якобы нарушает нормальную традицию православия, которую, конечно, они сами не только не уважают и не признают, но нарушают ее, интерпретируют против священных канонов”, — заявил Варфоломей.

“На самом деле проблема не в украинской автокефалии и не в якобы несуществующих или недействительных рукоположениях в украинской иерархии, на которые некоторые сознательно ссылаются. Цель состоит в том, чтобы забрать эти уникальные обязанности Константинопольского престола и передать их в другие руки”, — заявил Варфоломей, добавив, что с этим не будет мириться.

В 2018 году в Киеве прошел автокефальный объединительный собор, на котором было оглашено о создании Православной Церкви Украины.

Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году — предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить якобы “с раскольниками”.

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