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Вселенський патріарх Варфоломій не бачить розколу православ'я через автокефалію ПЦУ та "не відступить"

Київ • УНН

 • 18324 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Константинопольський патріарх Варфоломій заявив, що в православ’ї немає розколу, і він не збирається робити “ні кроку назад” по українській темі. В інтерв’ю газеті Το Βήμα Варфоломій відкинув звинувачення в папізмі, заявивши, що у православ’ї “немає тата і папізму”, зазначає УНН.

Вселенський патріарх Варфоломій не бачить розколу православ'я через автокефалію ПЦУ та "не відступить"

На питання, як він оцінює курс “нової церкви” в Україні через два роки після надання їй томосу автокефалії і чи не турбується він за загальноправославну єдність, Варфоломій відповів, що всі, хто ставить під сумнів права і відповідальність Константинопольського патріархату, ставить під сумнів саму структуру православ’я.

“Єдність православ’я не зазнає випробувань через відповіді Вселенського патріархату на прохання українських православних, Українська автокефалія була дією відповідальності матері-церкви по відношенню до мільйонів православних братів наших, які перебували, не зі своєї вини, поза церквою”, — сказав Варфоломій, додавши , що “це не було обслуговування політичних цілей або геополітичних інтересів”.

На його думку, два роки по тому він бачить, як “нова церква розвивається”, а митрополит Київський Єпіфаній вносить вклад “своїми братніми ініціативами в нормалізацію церковного життя”.

Варфоломій сказав, що “читав про насильство радикальних груп щодо православних”, і “якщо це правда”, то він засуджує такі дії.

Варфоломій назвав помилковим рішення “братньої” Російської православної церкви перервати спілкування з Константинополем і з помісними церквами, що визнали ПЦУ. “Тим не менш, я повторюю, розколу в православ’ї немає”, — заявив він.

Варфоломій знову заявив про право Фанара (резиденція Вселенського патріарха — ред.) вирішувати подібні проблеми. “Що стосується мене як Вселенського патріарха, я не можу покласти православну еклезіологію на вівтар принизливих мотивів. Я не маю права зробити ні кроку назад”, — заявив Варфоломій.

Він відкинув звинувачення в тому, що поводить себе як папа Сходу і Православ’я. “Ті, хто висуває це звинувачення, хочуть створити хибне уявлення про те, що Вселенський патріархат нібито порушує нормальну традицію православ’я, яку, звичайно, вони самі не тільки не поважають і не визнають, але порушують її, інтерпретують проти священних канонів”, — заявив Варфоломій.

“Насправді проблема не в українській автокефалії і не в нібито неіснуючих або недійсних рукоположеннях в українській ієрархії, на які деякі свідомо посилаються. Мета полягає в тому, щоб забрати ці унікальні обов’язки Константинопольського престолу і передати їх в інші руки”, — заявив Варфоломій, додавши, що з цим не буде миритися.

У 2018 році в Києві пройшов автокефальний об’єднавчий собор, на якому було оголошено про створення Православної Церкви України.

Російська православна церква в жовтні 2018 року припинила євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом. У 2019 році ПЦУ визнали першоієрархи Александрійської та Елладської Православних Церков, у 2020 році — предстоятель Кіпрської церкви. РПЦ у відповідь заявила про розрив євхаристійного спілкування з тими ієрархами Елладської, Александрійської та Кіпрської Православних Церков, які визнають ПЦУ і будуть послужити нібито “з розкольниками”.

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