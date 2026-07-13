Все российские ракеты и 123 из 134 дронов обезврежены за ночь над Украиной
Киев • УНН
Ночью 13 июля РФ выпустила по Украине три ракеты и 134 дрона. Силы ПВО сбили или подавили три ракеты и 123 беспилотника, утром враг нанёс повторный авиаудар по Одесской области.
россия ночью выпустила по Украине три ракеты и 134 дрона, три ракеты и 123 беспилотника сбиты или подавлены, работа ПВО на фоне повторного авиационного удара рф по Одесской области утром уточняется, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 13 июля (с 18:00 12 июля) противник атаковал 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ АР Крым и 134 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Итальмас и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений: Курск, Орел, Миллерово – рф, ВОТ Донецк, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 123 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Итальмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 6 ударных БпЛА на 5 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях. Кроме того, утром враг нанес повторный авиационный удар по Одесской области. Результаты боевой работы и последствия атаки уточняются
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
россия атаковала Одессу, затронута транспортная инфраструктура13.07.26, 08:27 • 2160 просмотров