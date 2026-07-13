россия атаковала Одессу, затронута транспортная инфраструктура

Одесса подверглась очередной атаке рф утром, есть попадание по транспортной инфраструктуре, сообщил в понедельник глава Одесской ГВА Сергей Лысак в соцсетях, пишет УНН.

Враг атаковал Одессу. Есть попадания по транспортной инфраструктуре города - сообщил Лысак.

Подробности, по его словам, выясняются.

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