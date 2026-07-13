россия атаковала Одессу, затронута транспортная инфраструктура
Киев • УНН
Враг атаковал Одессу, нанеся удар по транспортной инфраструктуре города. Детали атаки в настоящее время выясняются.
Одесса подверглась очередной атаке рф утром, есть попадание по транспортной инфраструктуре, сообщил в понедельник глава Одесской ГВА Сергей Лысак в соцсетях, пишет УНН.
Враг атаковал Одессу. Есть попадания по транспортной инфраструктуре города
Подробности, по его словам, выясняются.
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