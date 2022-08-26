"Все готово": лукашенко пригрозил Западу, что его военные самолеты уже могут нести ядерное оружие

Цитата

"Запад должен понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с путиным в питере заявили, что переоборудоваем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы на языком ляпаем? Все готово!", - сказал глава белорусского режима.

Изначально в цитате лукашенко, как сообщают СМИ, шла речь о Су-24 (их вывели из состава вооруженных сил беларуси в 2012 году).

Однако позже "Белта" убрала цифру 24 и оставила только "Су". В сообщении пресс-службы лукашенко в соответствующей цитате написано только "самолеты Су".

Дополнение

Американские дипломаты подчеркнули, что США продолжат привлекать режим лукашенко к ответственности за нарушение прав человека и политические преследования оппозиции, а также за его поддержку войны рф против Украины.