"Все готово": лукашенко пригрозил Западу, что его военные самолеты уже могут нести ядерное оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. белорусский правитель александр лукашенко пригрозил Западу ядерным оружием. По его словам, военная авиация беларуси уже переоборудована под возможность его несения. Об этом сообщает издание "Белта", передает УНН.
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"Запад должен понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с путиным в питере заявили, что переоборудоваем и белорусские самолеты Су-24 для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы на языком ляпаем? Все готово!", - сказал глава белорусского режима.
Изначально в цитате лукашенко, как сообщают СМИ, шла речь о Су-24 (их вывели из состава вооруженных сил беларуси в 2012 году).
Однако позже "Белта" убрала цифру 24 и оставила только "Су". В сообщении пресс-службы лукашенко в соответствующей цитате написано только "самолеты Су".
Дополнение
Американские дипломаты подчеркнули, что США продолжат привлекать режим лукашенко к ответственности за нарушение прав человека и политические преследования оппозиции, а также за его поддержку войны рф против Украины.