"Все готово": лукашенко пригрозив Заходу, що його військові літаки вже можуть нести ядерну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. білоруський правитель олександр лукашенко пригрозив Заходу ядерною зброєю. За його словами, військова авіація білорусі вже переобладнана під можливість його несення. Про це повідомляє видання "Белта", передає УНН.
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"Захід повинен розуміти, що жодні гелікоптери, літаки, якщо вони підуть на загострення, їх не врятують. Ми колись із путіним у пітері заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки Су-24 для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиком ляпаємо? Все готово!" - нагадав голова білоруського режиму.
Спочатку в цитаті лукашенка, як повідомляють ЗМІ, йшлося про Су-24 (їх вивели зі складу збройних сил білорусі 2012 року).
Проте пізніше "Белта" прибрала цифру 24 та залишила лише "Су". У повідомленні пресслужби лукашенка у відповідній цитаті написано лише "літаки Су".
Доповнення
Американські дипломати підкреслили, що США продовжать притягати режим лукашенка до відповідальності за порушення прав людини і політичні переслідування опозиції, а також за його підтримку війни рф проти України.