Все аэропорты москвы полностью остановили работу - росавиация

Во всех четырех аэропортах москвы временно приостановили прием и отправку рейсов. О введении ограничений сообщила росавиация, пишет УНН.

Детали

В ведомстве заявили, что решение принято "в целях обеспечения безопасности полетов". Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский не работают.

Отмечается, что на месте работают инспекторы Ространснадзора. Обстановка в терминалах спокойная. Авиакомпании корректируют свое расписание.

Напомним

18 июня беспилотники снова поразили московский НПЗ. Завод обеспечивал топливом почти половину потребностей российской столицы.