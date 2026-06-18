Все аэропорты москвы полностью остановили работу - росавиация
Киев • УНН
В москве приостановили прием и отправку рейсов в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Росавиация объяснила это мерами безопасности.
Во всех четырех аэропортах москвы временно приостановили прием и отправку рейсов. О введении ограничений сообщила росавиация, пишет УНН.
Детали
В ведомстве заявили, что решение принято "в целях обеспечения безопасности полетов". Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский не работают.
Отмечается, что на месте работают инспекторы Ространснадзора. Обстановка в терминалах спокойная. Авиакомпании корректируют свое расписание.
Напомним
18 июня беспилотники снова поразили московский НПЗ. Завод обеспечивал топливом почти половину потребностей российской столицы.