Все аэропорты москвы полностью остановили работу - росавиация

$44.810.0251.930.01
ukenru
06:58 • 5900 просмотра
"Вся москва горит!" - кадры пылающего НПЗ и беспилотники FP-1 в небе над российской столицейPhotoVideo
06:53 • 11683 просмотра
Рютте раскрыл детали разговора с Зеленским о ПВО и потерях россии
05:31 • 11819 просмотра
"Отрезание" Крыма: как и чем подразделение "Фаланга" обескровливает врага
17 июня, 17:21 • 24143 просмотра
Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на следующие три года
Эксклюзив
17 июня, 14:39 • 70618 просмотра
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
17 июня, 13:28 • 44855 просмотра
Глава Евросовета Кошта связывался с кремлем для привлечения путина к переговорам - Bloomberg
Эксклюзив
17 июня, 13:00 • 42597 просмотра
Первые итоги встречи G7 – Трамп не обвиняет Украину, Европа усиливает помощь, а Зеленский приглашает путина на переговоры
Эксклюзив
17 июня, 10:49 • 40283 просмотра
Как правильно защищать детей в жару: советы врача
17 июня, 10:28 • 30365 просмотра
Завершено расследование по делу об узурпации власти Виктором Януковичем и 16 экс-высокопоставленными чиновниками - Генпрокурор
Эксклюзив
17 июня, 09:32 • 23328 просмотра
Авиационная отрасль в 2025 году уплатила в бюджет более 702 млн грн налогов, что является рекордом за последние 8 лет - ГНС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
3.4м/с
55%
751мм
Популярные новости
Украина не заинтересована в польских МиГ-29 в нынешнем виде – Минобороны Польши18 июня, 01:39 • 12428 просмотра
Что празднуют 18 июня в Украине и мире03:00 • 14495 просмотра
В российском Гуково после атаки дронов горит нефтебаза – ASTRAVideo03:15 • 10564 просмотра
Первый танкер со сжиженным газом следует через Ормузский пролив после соглашения США и Ирана03:38 • 4502 просмотра
В Крыму после атаки горят стратегические железнодорожный и автомобильный мостыVideo04:25 • 22538 просмотра
публикации
Что будет с ценами на бензин в Украине после сделки США с Ираном и как стоимость нефти повлияет на рф
Эксклюзив
17 июня, 14:39 • 70620 просмотра
От наследия ЮНЕСКО до улицы, которую мыли мылом - куда поехать на выходные в ЧерновцахPhoto17 июня, 11:45 • 42891 просмотра
Отводы, переносы и давление: что происходит в деле врачей клиники Odrex, обвиняемых в медицинской халатности17 июня, 11:18 • 41644 просмотра
Что взять с собой в роддом будущей маме: список необходимых вещей17 июня, 11:15 • 36913 просмотра
Спектакль, срежиссированный обвиняемым: врач Odrex водит на суды группу поддержки16 июня, 12:35 • 76498 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Село
Реклама
УНН Lite
Для четвертого фильма о «Человеке-пауке» с Холландом появился новый трейлерVideo07:46 • 2818 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 23810 просмотра
"Я босс": Трамп опоздал на рабочее заседание саммита G7Video17 июня, 10:52 • 27046 просмотра
Для "Шрек 5" показали первый трейлерVideo17 июня, 07:52 • 35212 просмотра
Принц Джордж пойдет по стопам отца и будет учиться в Итоне17 июня, 06:49 • 36415 просмотра
Актуальное
Техника
Ракетный комплекс "Панцирь"
MIM-104 Patriot
Золото
Дипломатка

Все аэропорты москвы полностью остановили работу - росавиация

Киев • УНН

 • 1586 просмотра

В москве приостановили прием и отправку рейсов в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Росавиация объяснила это мерами безопасности.

Все аэропорты москвы полностью остановили работу - росавиация

Во всех четырех аэропортах москвы временно приостановили прием и отправку рейсов. О введении ограничений сообщила росавиация, пишет УНН.

Детали

В ведомстве заявили, что решение принято "в целях обеспечения безопасности полетов". Аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский не работают.

Отмечается, что на месте работают инспекторы Ространснадзора. Обстановка в терминалах спокойная. Авиакомпании корректируют свое расписание.

Напомним

18 июня беспилотники снова поразили московский НПЗ. Завод обеспечивал топливом почти половину потребностей российской столицы.

Ольга Розгон

Новости Мира
Взрывы
Кибератака
российская пропаганда
Война в Украине