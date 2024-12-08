ВС ВСУ обнаружили движение вражеских дронов в трех областях Украины
Киев • УНН
Военно-воздушные силы зафиксировали движение БПЛА в Черкасской, Киевской и Полтавской областях. Во время ночной атаки из 74 запущенных дронов украинские силы ПВО сбили 28 БПЛА.
ВВС ВСУ зафиксировали движение российских беспилотников в Черкасской, Киевской и Полтавской областях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные силы, передает УНН.
По состоянию на 15:50 есть информация о движении вражеских ударных БПЛА:
- БПЛА на юго-западе Черкасской области - курс северо-западный;
- БПЛА на западе Киевской области - курс западный;
- БПЛА на Полтавщине - курс на областной центр.
Дополнение
Украинские силы противовоздушной обороны сбили 28 вражеских БПЛА из 74 запущенных во время ночной атаки. Атака произошла в восьми областях Украины, есть повреждения гражданских объектов в Каменском.