ВС разъяснил как происходит расчет пенсий гражданам государств-участников СНГ

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда пересмотрел в порядке дело по иску пенсионерки, которая с 2008 года получала пенсию по возрасту в Республике Узбекистан и в связи с переездом на постоянное место жительства в Украину с 1 января 2014 года взята на пенсионный учет региональным департаментом ПФ Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.