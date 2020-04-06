ВС разъяснил как происходит расчет пенсий гражданам государств-участников СНГ

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда пересмотрел в порядке дело по иску пенсионерки, которая с 2008 года получала пенсию по возрасту в Республике Узбекистан и в связи с переездом на постоянное место жительства в Украину с 1 января 2014 года взята на пенсионный учет региональным департаментом ПФ Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

“Истец обжаловала решение управления ПФУ, которым ей отказано в перерасчете пенсии с применением средней заработной платы в Украине, из которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ответчик объяснил, что истцу впервые назначена пенсия по возрасту в 2008 году, поэтому он (ответчик) применил для исчисления пенсии среднюю заработную плату работников, занятых в отраслях экономики Украины, за календарный год, предшествующий году обращения за назначением пенсии, а именно за 2007 год (1197,91 грн).

“Верховный Суд обратил внимание, что в соответствии с Соглашением о гарантиях прав граждан государств-участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения пенсионное обеспечение граждан государств-участников настоящего Соглашения и членов их семей осуществляется по законодательству государства, на территории которого они проживают. Размер пенсии пересматривается в соответствии с законодательством государства-участника Соглашения по новому месту жительства пенсионера, а вычисления проводится из заработка за периоды работы, которые засчитываются в трудовой стаж”, — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что при назначении пенсии учитывается средняя заработная плата в среднем на одно застрахованное лицо в целом по Украине, с которого уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” (в редакции, действующей на момент назначения пенсии) применяется для исчисления пенсии, за календарный год, предшествующий году обращения за назначением пенсии.

“Учитывая то, что истица на территории Украины обратилась с заявлением к ответчику именно о назначении пенсии по возрасту в 2014 году, среднемесячный размер заработка для расчета пенсии должен быть определен с учетом средней заработной платы работников, занятых в отраслях экономики Украины, за календарный год, предшествующий году обращения за назначением пенсии — по 2013 года”, — говорится в сообщении.

Напомним, Лазебная обратилась к руководителям банков, которые проводят выплату пенсий и денежной помощи.

Украинские Национальные Новости

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