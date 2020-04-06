ВС роз’яснив як відбувається розрахунок пенсій громадянам держав-учасниць СНД
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду переглянув у касаційному порядку справу за позовом пенсіонерки, яка з 2008 року отримувала пенсію за віком у Республіці Узбекистан та у зв’язку з переїздом на постійне місце проживання в Україну з 1 січня 2014 року взята на пенсійний облік регіональним департаментом ПФ України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“Позивачка оскаржила рішення управління ПФУ, яким їй відмовлено в перерахунку пенсії із застосуванням середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачені страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відповідач роз’яснив, що позивачці вперше призначено пенсію за віком у 2008 році, тому він (відповідач) застосував для обчислення пенсії середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передував року звернення за призначенням пенсії, а саме за 2007 рік (1197,91 грн).
“Верховний Суд звернув увагу, що відповідно до Угоди про гарантії прав громадян держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі пенсійного забезпечення пенсійне забезпечення громадян держав-учасниць цієї Угоди та членів їх сімей здійснюється за законодавством держави, на території якої вони проживають. Розмір пенсії переглядається відповідно до законодавства держави-учасниці Угоди за новим місцем проживання пенсіонера, а обчислення проводиться із заробітку за періоди роботи, які зараховуються до трудового стажу”, — зазначається в повідомленні.
Також повідомляється, що при призначенні пенсії враховується середня заробітна плата в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачені страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (у редакції, чинній на час призначення пенсії) застосовується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії.
“Враховуючи те, що позивачка на території України звернулася із заявою до відповідача саме про призначення пенсії за віком у 2014 році, середньомісячний розмір заробітку для розрахунку пенсії має бути визначений з урахуванням середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії — за 2013 рік”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Лазебна звернулася до керівників банків, які проводять виплату пенсій та грошової допомоги.