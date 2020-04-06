ВС роз’яснив як відбувається розрахунок пенсій громадянам держав-учасниць СНД

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду переглянув у касаційному порядку справу за позовом пенсіонерки, яка з 2008 року отримувала пенсію за віком у Республіці Узбекистан та у зв’язку з переїздом на постійне місце проживання в Україну з 1 січня 2014 року взята на пенсійний облік регіональним департаментом ПФ України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.