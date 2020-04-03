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Лазебна звернулася до керівників банків, які проводять виплату пенсій та грошової допомоги

Київ • УНН

 • 24679 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Міністр соціальної політики Марина Лазебна звернулася до керівників уповноважених банків, через які відбувається проведення виплат пенсій та грошової допомоги, із закликом надавати інформаційну підтримку у проведенні дистанційної оплати житлово-комунальних послуг, сприяти поширенню практики безготівкових/електронних розрахунків клієнтам в умовах карантину. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

"З метою забезпечення дотримання установлених на державному рівні правил карантину, убезпечення найбільш уразливих категорій населення від зараження гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та надання їм можливості залишатися вдома, закликаю вас: інформувати клієнтів, які є одержувачами пенсій, грошової допомоги через поточні рахунки в банку, про те, що вони повинні дотримуватись установлених правил карантину та не виходити з дому без нагальної потреби", - сказала Лазебна.

Також вона закликала інформувати своїх клієнтів, зокрема, шляхом надсилання СМС-повідомлень, про роботу систем дистанційного обслуговування та можливості дистанційної плати за товари і послуги, в тому числі житлово-комунальні, не виходячи з дому.

"Надавати одержувачам пенсій, грошової допомоги інформаційну підтримку у проведенні дистанційної оплати житлово-комунальних послуг, сприяти поширенню практики безготівкових/електронних розрахунків серед одержувачів пенсій та грошової допомоги", - наголосила Лазебна.

Нагадаємо, в уряді пояснили, що дозволено та заборонено людям на самоізоляції.

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