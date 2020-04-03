Лазебная обратилась к руководителям банков, которые проводят выплату пенсий и денежной помощи

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Министр социальной политики Марина Лазебная обратилась к руководителям уполномоченных банков, через которые происходит проведение выплат пенсий и денежной помощи, с призывом оказывать информационную поддержку в проведении дистанционной оплаты жилищно-коммунальных услуг, способствовать распространению практики безналичных/электронных расчетов клиентам в условиях карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.