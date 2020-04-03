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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 64092 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 75641 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 88974 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 86980 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Лазебная обратилась к руководителям банков, которые проводят выплату пенсий и денежной помощи

Лазебная обратилась к руководителям банков, которые проводят выплату пенсий и денежной помощи

Киев  •  УНН

 • 24679 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Министр социальной политики Марина Лазебная обратилась к руководителям уполномоченных банков, через которые происходит проведение выплат пенсий и денежной помощи, с призывом оказывать информационную поддержку в проведении дистанционной оплаты жилищно-коммунальных услуг, способствовать распространению практики безналичных/электронных расчетов клиентам в условиях карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

"В целях обеспечения соблюдения установленных на государственном уровне правил карантина, защита наиболее уязвимых категорий населения от заражения острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и предоставление им возможности оставаться дома, призываю вас: информировать клиентов, которые являются получателями пенсий, денежной помощи через текущие счета в банке, о том, что они должны придерживаться установленных правил карантина и не выходить из дома без крайней необходимости", - сказала Лазебная.

Также она призвала информировать своих клиентов, в частности, путем отправки СМС-сообщений, о работе систем дистанционного обслуживания и возможности дистанционной платы за товары и услуги, в том числе жилищно-коммунальные, не выходя из дома.

"Предоставлять получателям пенсий, денежной помощи информационную поддержку в проведении дистанционной оплаты жилищно-коммунальных услуг, способствовать распространению практики безналичных/электронных расчетов среди получателей пенсий и денежной помощи", - подчеркнула Лазебная.

Напомним, в правительстве объяснили, что разрешено и запрещено людям на самоизоляции.

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