Лазебная обратилась к руководителям банков, которые проводят выплату пенсий и денежной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Министр социальной политики Марина Лазебная обратилась к руководителям уполномоченных банков, через которые происходит проведение выплат пенсий и денежной помощи, с призывом оказывать информационную поддержку в проведении дистанционной оплаты жилищно-коммунальных услуг, способствовать распространению практики безналичных/электронных расчетов клиентам в условиях карантина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
"В целях обеспечения соблюдения установленных на государственном уровне правил карантина, защита наиболее уязвимых категорий населения от заражения острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и предоставление им возможности оставаться дома, призываю вас: информировать клиентов, которые являются получателями пенсий, денежной помощи через текущие счета в банке, о том, что они должны придерживаться установленных правил карантина и не выходить из дома без крайней необходимости", - сказала Лазебная.
Также она призвала информировать своих клиентов, в частности, путем отправки СМС-сообщений, о работе систем дистанционного обслуживания и возможности дистанционной платы за товары и услуги, в том числе жилищно-коммунальные, не выходя из дома.
"Предоставлять получателям пенсий, денежной помощи информационную поддержку в проведении дистанционной оплаты жилищно-коммунальных услуг, способствовать распространению практики безналичных/электронных расчетов среди получателей пенсий и денежной помощи", - подчеркнула Лазебная.
Напомним, в правительстве объяснили, что разрешено и запрещено людям на самоизоляции.