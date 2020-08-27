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ВС начал рассмотрение иска об обжаловании постановления ВР об отчете ВСК по нападениям на активистов

Киев • УНН

 • 12047 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Верховный Суд начал рассмотрение иска об обжаловании постановления Верховной Рады Украины по отчету ВСК о расследовании нападений на общественных активистов и требует от ВРУ дополнительных доказательств - протоколов заседаний ВСК, в которых отражены результаты голосования членов этой Комиссии по выводам по поводу расследования производства в отношении истца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

ВС начал рассмотрение иска об обжаловании постановления ВР об отчете ВСК по нападениям на активистов

"Кассационный суд в составе Верховного Суда начал слушания судебного дела № 9901/167/20 по иску к Верховной Раде Украины, в которой истец оспаривает ряд пунктов Постановления Верховной Рады Украины от 17 июня 2020 № 712-IX "О предварительном отчете Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для осуществления парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов" и приложение к нему в части выводов по расследованию по уголовному делу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что истец считает, что принимая это постановление Верховная Рада "осуществила противоправное вмешательство в деятельность судебных и правоохранительных органов Украины и расценивает это как политическое давление на принятие решений против него (истца)".

"В ходе судебного заседания Верховный Суд вынес решение о истребование от Верховной Рады Украины дополнительных доказательств - протоколов (выписок из протоколов) заседаний Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, в которых отражены результаты голосования членов этой Комиссии по выводам по поводу расследования уголовного производства в отношении истца" , - добавляется в сообщении.

В связи с этим в судебном заседании объявлен перерыв до 30 сентября 2020 года.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления № 3634 об отчете Временной следственной комиссии ВР для осуществления парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов. Соответствующее решение поддержали 307 народных депутатов Украины.

Как ранее сообщалось в УНН, Днепровский районный суд Киева назначил на 28 августа рассмотрение обвинительного акта в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина, которые подозреваются в заказе на организацию нападения на Екатерину Гандзюк.

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