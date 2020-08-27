ВС розпочав розгляд позову про оскарження постанови ВР про звіт ТСК щодо нападів на активістів

“Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розпочав слухання судової справи № 9901/167/20 за позовом до Верховної Ради України, в якій позивач оскаржує низку пунктів Постанови Верховної Ради України від 17 червня 2020 року № 712-IX "Про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років“ та додаток до неї в частині висновків щодо розслідування у кримінальній справі”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що позивач вважає, що приймаючи цю постанову Верховна Рада "здійснила протиправне втручання у діяльність судових і правоохоронних органів України та розцінює це як політичний тиск на прийняття рішень проти нього (позивача)".

“У ході судового засідання Верховний Суд виніс ухвалу про витребовування від Верховної Ради України додаткових доказів — протоколів (витягів з протоколів) засідань Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, в яких відображено результати голосування членів цієї Комісії щодо висновків з приводу розслідування кримінального провадження стосовно позивача”, — додається у повідомленні.

У зв’язку з цим у судовому засіданні оголошено перерву до 30 вересня 2020 року.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови № 3634 про звіт Тимчасової слідчої комісії ВР для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років. Відповідне рішення підтримали 307 народних депутатів України.

Як раніше повідомлялося в УНН, Дніпровський районний суд Києва призначив на 28 серпня розгляд обвинувального акта стосовно голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера та колишнього помічника депутата Олексія Левіна, які підозрюються у замовленні на організації нападу на Катерину Гандзюк.