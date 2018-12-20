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ВС не удовлетворил жалобу НАБУ на решение КДКП о выговоре Холодницкому

Киев • УНН

 • 11097 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Большая палата Верховного Суда не удовлетворила апелляцию Национального антикоррупционного бюро Украины на решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров вынести выговор руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому. Об этом говорится в сообщении Верховного Суда в Facebook, передает УНН.

ВС не удовлетворил жалобу НАБУ на решение КДКП о выговоре Холодницкому

"Большая Палата Верховного Суда апелляционную жалобу НАБУ оставила без удовлетворения, а постановление судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 21 августа 2018 года - без изменений", - сообщили в пресс-службе суда.

В частности, Большая палата согласилась с позицией Кассационного административного суда ВС в качестве суда первой инстанции о том, что если жалобщик не согласен с решением КДКП, то при наличии разрешения КДКП может пожаловаться на такое решение в Высший совет правосудия. То есть, как пояснили в суде, НАБУ не имеет права обжаловать решение КДКП.

Напомним, КДКП решила объявить руководителю САП Назару Холодницкому выговор по итогам рассмотрения дисциплинарных жалоб Генпрокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника о наличии дисциплинарного проступка в действиях.

Ранее Генпрокурор Луценко и директор НАБУ Сытник обратились к КДКП с дисциплинарными жалобами, в которых просили уволить руководителя САП Назара Холодницкого.

НАБУ обжаловало решение КДКП, которая решила объявить заместителю Генпрокурора - руководителю САП Назару Холодницкому выговор за совершение дисциплинарного проступка.

В августе Верховный Суд отказался рассматривать иск НАБУ на решение КДКП в отношении Холодницкого.

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