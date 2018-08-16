НАБУ оскаржило рішення КДКП щодо Холодницького до Верховного Суду
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Національне антикорупційне бюро України оскаржило рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, яка вирішила оголосити заступнику Генерального прокурора – керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому догану за вчинення дисциплінарного проступку. Цю інформацію підтвердив УНН директор НАБУ Артем Ситник.
"НАБУ цей позов скерувало на адресу Верховного Суду", - сказав він.
Директор НАБУ додав, що їхній позов поки що не призначений до розгляду у Верховному Суді.
Нагадаємо, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішила оголосити керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому догану за підсумками розгляду дисциплінарних скарг Генерального прокурора Юрія Луценка та директора НАБУ Артема Ситника про наявність дисциплінарного проступку в його діях.
Після цього рішення директор НАБУ Артем Ситник заявив, що оскаржуватиме таке рішення КДКП.
Як повідомляв УНН, Генпрокурор Луценко та директор НАБУ Ситник звернулися до КДКП з дисциплінарними скаргами, в яких просили звільнити керівника САП Назара Холодницького.