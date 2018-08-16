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НАБУ оскаржило рішення КДКП щодо Холодницького до Верховного Суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Національне антикорупційне бюро України оскаржило рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, яка вирішила оголосити заступнику Генерального прокурора – керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому догану за вчинення дисциплінарного проступку. Цю інформацію підтвердив УНН директор НАБУ Артем Ситник.

НАБУ оскаржило рішення КДКП щодо Холодницького до Верховного Суду

"НАБУ цей позов скерувало на адресу Верховного Суду", - сказав він.

Директор НАБУ додав, що їхній позов поки що не призначений до розгляду у Верховному Суді.

Нагадаємо, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішила оголосити керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому догану за підсумками розгляду дисциплінарних скарг Генерального прокурора Юрія Луценка та директора НАБУ Артема Ситника про наявність дисциплінарного проступку в його діях.

Після цього рішення директор НАБУ Артем Ситник заявив, що оскаржуватиме таке рішення КДКП.

Як повідомляв УНН, Генпрокурор Луценко та директор НАБУ Ситник звернулися до КДКП з дисциплінарними скаргами, в яких просили звільнити керівника САП Назара Холодницького.

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