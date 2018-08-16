НАБУ обжаловало решение КДКП в отношении Холодницкого в Верховном Суде
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины обжаловало решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, которая решила объявить заместителю Генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому выговор за совершение дисциплинарного проступка. Эту информацию подтвердил УНН директор НАБУ Артем Сытник.
"НАБУ этот иск направило в адрес Верховного Суда", - сказал он.
Директор НАБУ добавил, что их иск пока не назначен к рассмотрению в Верховном Суде.
Напомним, Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила объявить руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому выговор по итогам рассмотрения дисциплинарных жалоб Генерального прокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника о наличии дисциплинарного проступка в действиях.
После этого решение директор НАБУ Артем Сытник заявил, что будет обжаловать такое решение КДКП.
Как сообщал УНН, Генпрокурор Луценко и директор НАБУ Сытник обратились к КДКП с дисциплинарными жалобами, в которых просили уволить руководителя САП Назара Холодницкого.