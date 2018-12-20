ВС не задовольнив скаргу НАБУ на рішення КДКП про догану Холодницькому

$41.400.13
45.840.29
ukru
П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними
11 квітня, 18:06 • 27871 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 66845 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 57639 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 72850 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 89865 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 86084 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 170765 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 99641 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 72476 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 328438 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
65%
Популярнi новини

Принц Гаррі у Львові отримав великодній кошик з паскою із борошна з розмінованих полів

11 квітня, 18:28 • 9746 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

11 квітня, 18:41 • 39505 перегляди

росіяни знайшли слабкі місця в обороні: у DeepState повідомили про активні просування ворога

11 квітня, 19:39 • 7976 перегляди

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

23:07 • 12697 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 10816 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 170765 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 328438 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 261653 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 372601 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 383162 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 27872 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 15762 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21047 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 26958 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 47811 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

ВС не задовольнив скаргу НАБУ на рішення КДКП про догану Холодницькому

Київ • УНН

 • 11097 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Велика палата Верховного Суду не задовольнила апеляцію Національного антикорупційного бюро України на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів винести догану керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому. Про це йдеться у повідомленні Верховного Суду у Facebook, передає УНН.

ВС не задовольнив скаргу НАБУ на рішення КДКП про догану Холодницькому

"Велика Палата Верховного Суду апеляційну скаргу НАБУ залишила без задоволення, а ухвалу судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 21 серпня 2018 року – без змін", - повідомили у прес-службі суду.

Зокрема, Велика палата погодилася з позицією Касаційного адміністративного суду ВС як суду першої інстанції про те, що якщо скаржник не згоден з рішенням КДКП, то за наявності дозволу КДКП може поскаржитися на таке рішення до Вищої ради правосуддя. Тобто, як пояснили у суді, НАБУ не має права оскаржувати рішення КДКП.

Нагадаємо, КДКП вирішила оголосити керівнику САП Назару Холодницькому догану за підсумками розгляду дисциплінарних скарг Генпрокурора Юрія Луценка та директора НАБУ Артема Ситника про наявність дисциплінарного проступку в його діях.

Раніше Генпрокурор Луценко та директор НАБУ Ситник звернулися до КДКП з дисциплінарними скаргами, в яких просили звільнити керівника САП Назара Холодницького.

НАБУ оскаржило рішення КДКП, яка вирішила оголосити заступнику Генпрокурора - керівнику САП Назару Холодницькому догану за вчинення дисциплінарного проступку

У серпні Верховний Суд відмовився розглядати позов НАБУ на рішення КДКП щодо Холодницького.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$82,828.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,548.35