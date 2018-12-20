ВС не задовольнив скаргу НАБУ на рішення КДКП про догану Холодницькому
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Велика палата Верховного Суду не задовольнила апеляцію Національного антикорупційного бюро України на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів винести догану керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому. Про це йдеться у повідомленні Верховного Суду у Facebook, передає УНН.
"Велика Палата Верховного Суду апеляційну скаргу НАБУ залишила без задоволення, а ухвалу судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 21 серпня 2018 року – без змін", - повідомили у прес-службі суду.
Зокрема, Велика палата погодилася з позицією Касаційного адміністративного суду ВС як суду першої інстанції про те, що якщо скаржник не згоден з рішенням КДКП, то за наявності дозволу КДКП може поскаржитися на таке рішення до Вищої ради правосуддя. Тобто, як пояснили у суді, НАБУ не має права оскаржувати рішення КДКП.
Нагадаємо, КДКП вирішила оголосити керівнику САП Назару Холодницькому догану за підсумками розгляду дисциплінарних скарг Генпрокурора Юрія Луценка та директора НАБУ Артема Ситника про наявність дисциплінарного проступку в його діях.
Раніше Генпрокурор Луценко та директор НАБУ Ситник звернулися до КДКП з дисциплінарними скаргами, в яких просили звільнити керівника САП Назара Холодницького.
НАБУ оскаржило рішення КДКП, яка вирішила оголосити заступнику Генпрокурора - керівнику САП Назару Холодницькому догану за вчинення дисциплінарного проступку.
У серпні Верховний Суд відмовився розглядати позов НАБУ на рішення КДКП щодо Холодницького.