КДКП вирішила оголосити Холодницькому догану
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішила оголосити керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому догану за підсумками розгляду дисциплінарних скарг Генерального прокурора Юрія Луценка та директора НАБУ Артема Ситника про наявність дисциплінарного проступку в його діях, передає кореспондент УНН.
"Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішила притягнути до дисциплінарної відповідальності та накласти на нього (Холодницкого - ред.) стягнення у вигляді догани", - оголосив рішення голова КДКП.
Нагадаємо, раніше член КДКП рекомендував оголосити Холодницькому догану.
Як повідомляв УНН, у березні у ЗМІ з'явилася інформація, що в кабінеті керівника САП Назара Холодницького знайшли "прослушку" - апарат, який нібито був прикріплений до акваріуму у столі антикорупційного прокурора. У медіа були повідомлення, що "прослуховування" нібито могли встановити співробітники НАБУ за згодою Генпрокурора.
Пізніше Генпрокурор Луценко заявив, що ГПУ і НАБУ дійсно проводять слідчі дії щодо Холодницького.
У НАБУ заявили, що дійсно деякий час здійснювали слідчі дії в рамках розслідування кримінальної провадження за фактами можливого скоєння правопорушень Холодницьким.
Згодом Генпрокурор Луценко та директор НАБУ Ситник звернулися до КДКП з дисциплінарними скаргами.
Також відзначимо, Генпрокурор Луценко не бачить в діях керівника САП Холодницького ознак кримінального злочину, а тільки дисциплінарний проступок.