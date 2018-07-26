КДКП решила объявить Холодницкому выговор
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила объявить руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому выговор по итогам рассмотрения дисциплинарных жалоб Генерального прокурора Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника о наличии дисциплинарного проступка в его действиях, передает корреспондент УНН.
"Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила привлечь к дисциплинарной ответственности и наложить на него (Холодницкого - ред.) взыскание в виде выговора", - огласил решение председатель КДКП.
Напомним, ранее член КДКП рекомендовал объявить Холодницкому выговор.
Как сообщал УНН, в марте в СМИ появилась информация, что в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого нашли "прослушку" - аппарат, который якобы был прикреплен к аквариуму в столе антикоррупционного прокурора. В медиа были сообщения, что "прослушку" якобы могли установить сотрудники НАБУ с согласия Генпрокурора.
Позже Генпрокурор Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ действительно проводят следственные действия в отношении Холодницкого.
В НАБУ заявили, что действительно некоторое время осуществляли следственные действия в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного совершения правонарушений Холодницким.
Впоследствии Генпрокурор Луценко и директор НАБУ Сытник обратились к КДКП с дисциплинарными жалобами.
Также отметим, Генпрокурор Луценко не видит в действиях руководителя САП Холодницкого признаков уголовного преступления, а только дисциплинарный проступок.