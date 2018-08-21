Верховний Суд відмовився розглядати позов НАБУ на рішення КДКП щодо Холодницького
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Верховний Суд відмовив НАБУ у розгляді позову на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів винести догану заступнику Генерального прокурора – керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому. Про це УНН повідомили у прес-службі суду.
“Відмовлено у відкритті провадження”, — сказали у суді.
У прес-службі Верховного Суду у Facebook пояснили, що “у судовому порядку підлягають оскарженню ті рішення КДКП, які прийнято за результатами дисциплінарного провадження, і право на таке оскарження має лише прокурор як суб’єкт цього дисциплінарного провадження, діяльність якого оскаржується”.
“Суд зауважив, що у розумінні норм Закону №1697-VII скаржник (НАБУ) у разі незгоди з рішенням КДКП, прийнятим за результатами розгляду його скарги, може за наявності дозволу КДКП оскаржити таке рішення лише до Вищої ради правосуддя. Із цього випливає висновок, що НАБУ як особа, що подала скаргу до КДКП, не має права на оскарження рішення, ухваленого КДКП за результатами розгляду такої скарги. Таке рішення Суду може бути оскаржене в апеляційному порядку до Великої Палати Верховного Суду”, — додали у ВС.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оскаржило рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, яка вирішила оголосити заступнику Генерального прокурора — керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому догану за вчинення дисциплінарного проступку.
Як повідомляв УНН, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів вирішила оголосити керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому догану за підсумками розгляду дисциплінарних скарг Генерального прокурора Юрія Луценка та директора НАБУ Артема Ситника про наявність дисциплінарного проступку в його діях.
Після цього рішення директор НАБУ Артем Ситник заявив, що оскаржуватиме таке рішення КДКП.
Нагадаємо, Генпрокурор Луценко та директор НАБУ Ситник звернулися до КДКП з дисциплінарними скаргами, в яких просили звільнити керівника САП Назара Холодницького.